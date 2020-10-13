Uluslararası Komünist Dergi üyesi partilerden Venezuela halkına dayanışma mesajı

Uluslararası Komünist Dergi (ICR) üyesi partiler, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin düzenledikleri bir telekonferansta, Venezuela halkı ve Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) dayanışma mesajı yolladı.

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) girişimi üzerine PCV'ye danışılarak 9 Ekim tarihinde düzenlenen telekonferansa Türkiye Komünist Partisi (TKP) de katıldı.

PCV Genel Sekreteri Oscar Figuera, telekonferansta ICR partilerine Venezuela'daki gelişmelere ve PCV'nin konumuna ilişkin bilgi vererek, ICR parti temsilcilerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Figuera'nın ardından söz alan parti temsilcileri, ülkedeki gelişmelere ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Telekonferansa katılan partiler şöyle: Venezuela Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, İspanya İşçilerinin Komünist Partisi, Letonya Sosyalist Parisi, Meksika Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Ukrayna Komünistler Birliği, Rusya Komünist İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi

ICR partilerinin PCV'yle dayanışma açıklaması şöyle:

Venezuela'nın komünist partisi, işçi sınıfı ve halkıyla dayanışma

Bir önceki dönemde, Venezuela halkı ve işçi sınıfı, ABD ve AB'nin ve bunların Latin Amerika bölgesindeki müttefiki hükümetlerin başlattığı ve yerel karşı devrimci güçlerle birlikte yürüttüğü emperyalist saldırıların hedefi oldu. Saldırıların hedefi, meşru bir şekilde seçilmiş Nicolás Maduro hükümetini düşürmek, Venezuela halkının bağımsızlık ve egemenliğini zayıflatmak ve ülkenin doğal kaynaklarını tekellerin çıkarlarına sunmaktı.

Aynı zamanda, Venezuela işçi sınıfı ve halkı, emperyalist abluka uygulamalarıyla keskinleşen kapitalizmin krizine tanıklık ederek, büyük gelir kaybıyla ve işçilerin-halkın kazanımlarının boşa düşmesiyle karşı karşıya kaldı.

Açıkça görülüyor ki, çöken kapitalist sistemin sınırları içerisinde, krizden halkın çıkarına bir çıkış yolu bulunmuyor.

Venezuela Komünist Partisi, bu zor ve karmaşık koşullarda emperyalist saldırganlığı püskürtmek, hükümetin reformist ve teslimiyetçi politikalarıyla kavga etmek ve işçi sınıfı ve halkın haklarını savunmak için zorlu bir mücadele yürütüyor. Venezuela Komünist Partisi, aynı zamanda ülkede gerçek bir devrimci süreci oluşturmanın koşulu olarak, işçi sınıfıyla, yoksul köylülerle ve genel olarak halk güçleri ve gençlerle bağlarını güçlendirme çabalarını yoğunlaştırıyor.

Uluslararası Komünist Dergi üyesi olan komünist ve işçi partiler olarak:

ABD, AB ve müttefiklerinin yerel karşı devrimci güçlerle yürüttüğü emperyalist saldırıları kınıyor ve Venezuela'ya dönük emperyalist abluka ve yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Ülkenin kaderini belirleme hakkını ellerinde bulunduran Venezuela işçi sınıfı ve halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz

Venezuela Komünist Partisi'ne tam destek ve dayanışmamızı iletiyor ve kendisine yönelik yapılan karalayıcı saldırıları kınıyoruz. Meclis seçimleri öncesinde Venezuela Komünist Partisi'ne ve "Halk Devrimi Alternatifi"ne başarılar diliyoruz.