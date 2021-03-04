Uluslararası Göç Örgütü: İnsan kaçakçıları 80 sığınmacıyı denize attı

Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti'den Yemen'e yapılan bir yolculuk sırasında insan kaçakçılarının 80 kişiyi denize atmasının ardından en az 20 kişinin boğularak öldüğünü söyledi.

18 yaş altı çocuklar da dahil olmak üzere 200 göçmenin bulunduğu tekneden dün 80 kişinin denize atıldığı aktarılırken Uluslararası Göç Örgütü, beş kişinin cesedine ulaştıklarını ve kurtarılan kişilerin Cibuti'de tedavi edildiğini söyledi.

Cibuti açıklarındaki sularda, genellikle Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş bulmak umuduyla ya da Etiyopya ve Somali'deki savaştan kaçma amacıyla insanlar Doğu Afrika'dan Arap Yarımadası'na geçmeye çalışıyor.

Ekim ayında en az sekiz göçmen, kaçakçıların Cibuti yakınlarındaki bir tekneden onları zorla indirmesinin ardından boğuldu.

2017'de Somali ve Etiyopya'dan 50'ye kadar göçmen, bir kaçakçının onları Yemen açıklarında denize zorla indirmesinin ardından boğuldu.

2018'deyse Yemen açıklarında bir tekne alabora olmuş ve en az 30 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatta kalanlarsa "silah sesleri" duyduklarını aktarmışlardı.