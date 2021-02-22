Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede geçici uzlaşı sağlandığını; ajansın bu ülkedeki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız sürdüreceğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre Rafael Grossi, İran dönüşünde basına yaptığı açıklamada, Tahran’daki yoğun temasların olumlu sonuçlandığını belirtti.

Grossi, İran'da onaylanan 'nükleer yasa' doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın faaliyetlerinin 23 Şubat’tan itibaren kısıtlanacağının açıklandığını ancak görüşmelerde geçici teknik uzlaşı sağlandığını, bu kapsamda 3 ay daha UAEA'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sınırsız süreceğini ifade etti.

Ajansın arzusunun istikrarın hakim kılınması olduğunu kaydeden Grossi, İranlı yetkililerle yapılan bu geçici anlaşmanın kalıcı istikrar için diğer siyasi aktörlere olanak sunacağını vurguladı.

Öte yandan UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, UAEA ve İran Atom Enerji Kurumu'nun vardığı anlaşma kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, taraflar arasındaki iş birliği ve güvenin önemine işaret edilerek, İran'ın, daha önce de olduğu gibi UAEA ile yaptığı kapsamlı güvence denetimi anlaşmasının koşullarına eksiksiz uyacağı bildirildi.

İki kurum arasında teknik uzlaşıya varıldığı belirtilen açıklamada, "UAEA'nın 3 aya kadar temel doğrulama ve inceleme faaliyetlerini sürdürmesi kanun (nükleer yasa) ile uyumludur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki kurum arasında varılan teknik uzlaşının belirlenen amaca hizmet edip etmediğinin düzenli olarak gözden geçirileceği de kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer silah üretme çabamız yok

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Nükleer Anlaşması olarak adlandırılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer silah üretme çabası içinde olmadığını söyleyen Zarif, İran'ın, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından attığı adımların geri dönüşünün olmadığını kaydetti.

Tahran'la Washington arasındaki görüşmelerin, ancak ve ancak anlaşma taahhütlerinin karşılıklı yerine getirilmesi durumunda mümkün olabileceğini belirten Zarif, ABD Başkanı Jeo Biden'u, bir önceki yönetimin İran'a dönük baskıcı politikaları sürdürmekle suçladı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ortak yayınladıkları bildiride, İran'ı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın maddelerinden daha fazla ayrılmama ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) denetimlerini yasaklamamaya çağırmıştı.

İran'da onaylanan nükleer yasa

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.