Uluslararası Af Örgütü kaçırılma olaylarıyla ilgili Türkiye'den açıklama talep etti

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de yaşanan kaçırılma veya şüpheli bir şekilde kaybolma olaylarıyla ilgili Türk yetkililerden açıklama talep etti.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Uluslararası Af Örgütü üyesi Milena Büyüm, Türk yetkililerin ülkedeki şiddetli kaçırılma olaylarını aydınlatmayla yükümlü olduklarını kaydetti.

Türkiye'de son yıllarda şüpheli bir şekilde kaybolma vakalarının arttığını söyleyen Büyüm, Türkiye'nin bu vakalarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesini imzalamadığını, ancak ülkenin bu sözleşme kapsamındaki kaçırılma yasağına bağlı olduğunu ve buna dair açıklama yapma yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, hukukçu Hüseyin Galip Kücüközyigit'in Ankara'da geçtiğimiz Aralık ayı sonunda şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla ilgili bir imza kampanyası başlatmıştı.