Ulus Mahallesi Dayanışma Komitesi kuruldu

Antalya Kepez'deki Ulus Semt Evi’nde mahalle sakinleri ve esnafın katılımıyla Ulus Dayanışma Komitesi kuruldu. Kuruluş toplantısında mahallede dayanışmayı artırmak için neler yapılacağı konuşuldu.

Toplantıya katılan yurttaşlardan Sayit, yoksul insanların varlığının çok olmasının önemli olduğunu, bu konuda bir dayanışma örülmesinin yararlı olacağını vurguladı. Eğitimin çok önemli olduğunu, sorgulayan, okuyan bir nesil yetişmesi gerektiğini ve bunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin pandemi döneminde eğitimden koptuğunu vurgulayan Aykut ise Ulus Semt Evi’nde hali hazırda devam eden atölyelerin güçlendirilmesi ve yenilerinin açılması gerektiğini, eğitimin bu dönemde daha önemli hale geldiğini belirtti.

Çoğu kadının kendi hür iradesiyle hareket edemediğini belirten Yağmur, psikolojik şiddet gören kadınların tespitinin yapılıp, şiddete yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini, kadınların daha rahat evden çıkmasını sağlayabilecek atölyelerin yapılmasını önerdi.

Uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu belirten Ceren ise gençleri korumak adına uyuşturucuya karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Dayanışma komitesinin 15 günde bir bir araya gelerek değerlendirmeler yapacağı belirtilen toplantıda, ekonomik zorluklar yaşayan yurttaşlarla dayanışmanın örülmesi, ihtiyaca göre yeni atölyelerin kurulması, kadınların evden çıkmasını sağlayacak kolektif çalışmaların hayata geçirilmesi, kadın dayanışma komitesinin kurulması, uyuşturucu ile mücadele edilmesi, sağlık seminerleri ve hekimlerle sağlık danışma toplantılarının yapılması kararları alındı.