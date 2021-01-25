Uludağ'da maskesiz 'eğlence' görüntüleri: Otellere izin veriliyor

Aralarında patron Ali Ağaoğlu ve Hülya Koçyiğit'in damadının da otellerinin bulunduğu Uludağ'da bir otelde yapılan "parti"nin görüntüleri tepkilere neden oldu.

Koronavirüs kısıtlama kurallarına, maske ve sosyal mesafeye uyulmayan görüntüler paylaşıldı.

Uludağ'da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da duruma tepki gösterdi. Çalışanların sürekli maskeli olduğu otellerde yapılan "parti"lerde kısıtlamalara uyulmuyor.

Ocak ayında açılan Uludağ'daki otellere gidenler polise yolda rezervasyon bilgisi gösterilerek gidebiliyor.