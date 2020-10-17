'Ultranasyonalist İmamoğlu, néosultan Erdoğan'a karşı'

Marianne adlı Fransız haftalık politika dergisi son sayısını Türkiye'ye ayırdı. Azerbaycan-Ermenistan savaşında başrolü Ankara'nın oynadığı görüşünü savunan Marianne, Türkiye'deki muhalefet hareketinin başını çektiği varsayımıyla İmamoğlu'yla da bir özel söyleşi yapmış. Öte yandan söyleşide İmamoğlu'nun dergiyi şaşırttığı anlaşılıyor.

Marianne Fransa sol basınının etkin bir yayın organı. Adını 1789'dan beri Fransa Cumhuriyeti'nin simgesi olarak kullanılan özgürlük tanrıçasından alıyor. Marianne sayfalarında yer verilen haberlerde ve analizlerde Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin, geniş anlamıyla sol bir duyarlılığın ve yer yer emekten yana bir bakış açısının etkisini görmek mümkün. Merceğimiz Batı Avrupa'dan uzaklaştığındaysa Avrupa kamuoyundaki ortalama algıya Marianne sayfalarında da rastlıyoruz.

Dağlık Karabağ: 1921'e mi gitsek, 1915'e mi?

Haftalık derginin son sayısı Türkiye'ye ayrılmış. Kapakta Erdoğan'ın profilden çekilmiş bir fotoğrafını ve şu başlığı görüyoruz, "Erdoğan: Orada kışkırttığı savaşlar, buraya yerleştirdiği ağlar". Derginin bu dosya konusunu ve başlığı seçmesinin önemli bir nedeniyse Dağlık Karabağ'da süren savaş.

Anlaşmazlığın kaynağında Sovyet yönetiminin 1921'de verdiği kararı gören Marianne ekibi, Ermenistan işgali altında olduğu iddia edilen Azeri toprakları konusuna hiç girmiyor. Çatışmanın bugün geldiği noktayı Dağlık Karabağ sınırına gönderilen Marianne muhabirinin aktarımıyla 15 yaşındaki Ermeni lise öğrencisi Asmik'in sözleriyle dinliyoruz; "Türkiye harekete geçti. Her şey elinin altında. Ankara olmasaydı Azerbaycan asla savaşa girmezdi." Ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözlerine yer veriliyor. Yayılma hevesindeki Ankara'nın Güney Kafkaslar'daki varlığıyla buna engel olan Ermenilere karşı soykırım politikasını sürdürdüğünü öne sürüyor Paşinyan. Muhabirin aktardığına göre şu an sınır bölgesinde tarihin tekerrür edeceğine yönelik ciddi bir korku egemen.

Marianne bölgedeki sorunların merkezine Erdoğan'ı oturtuyor. Hazırlanan ufak bir harita, Ankara'dan çıkan okların Libya, Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs, Suriye ve Dağlık Karabağ'a nasıl uzandığını gösteriyor. Aynı sayfada Avrupa'nın ve Rusya'nın güçsüzlüğünden yararlanan "néosultan"ın, elinin uzandığı bölgelerde istikrarı bozmakla uğraştığına işaret ediliyor. Yer verilen analiz yazısında Ankara'nın NATO üyesi olmasına karşın bu tür maceralara girişmesinin yarattığı çelişkili konumlanışın yükselen Türk milliyetçiliğiyle beslendiği, kemalist muhalefetin de buna katkı koyduğu vurgulanıyor.

Ele avuca sığmayan muhalefet lideri İmamoğlu

Derginin sürprizlerinden biri, Ekrem İmamoğlu'yla belediyedeki ofisinde yapılmış özel bir söyleşi. "Kemalist CHP'nin lideri" (!) ve "Erdoğan'ın karşısındaki muhalefetin bir numaralı ismi" olarak sunulan İmamoğlu "Türkiye'de demokrasi ve özgürlük açlığı çok güçlü" diyor ve kendisini İstanbul'un başına oturtan süreci de bu yönde bir düzelme sinyali olarak okuyor.

Dananın kuyruğu İmamoğlu Karabağ sorusunu yanıtlarken kopuyor, “Azerbaycan konusu, söz konusu bizim bağlarımızın bulunduğu, kader birliğimiz olan bir ülke olduğundan hassas bir konu. Azeri topraklarına karşı düzenlenen bu saldırılar bizi üzüyor, ve tabii ki sorunların savaş olmadan, diplomatik yoldan çözülmesini umut ediyoruz.” Dergi yönetimi bu yanıttan duyduğu hoşnutsuzluğu söyleşinin başında İBB Başkanı’nın “Erdoğan’ın ultranasyonalizm tuzağına düşmesi” biçiminde ifade etmiş.

Bu satırlarda kulak tırmalayan şey ne?

Bu yazının özel olarak Marianne dergisini hedef tahtasına koymak için yazılmadığına emin olabilirsiniz. Pandeminin en hararetli günlerinde motokuryelerle, tezgahtarlarla, kasiyerlerle ve onlarca emekçiyle birbirinden değerli söyleşiler yapmış bir yayın kuruluşundan söz ediyoruz. Burada dikkat çekmek istediğimiz şey falanca derginin yayın kurulunun tercihleri değil, Avrupa aydınının siyasal -ve biraz da kültürel- tembelliği.

Bugün Batı’da hafif bir Türkofobiye bulaştırılmış bir Erdoğan karşıtlığının “alıcısının olduğu” bir gerçek. Bunu azıcık kimlik siyasetiyle bezeyince “kapış kapış” gidiyor olmalı. “Néosultan”ın uluslararası meşruiyetinin zayıflamasının Türkiye işçi sınıfının mücadelesini nasıl etkileyeceği sorusu son derece karmaşık ve zor bir soru. Ama yanıtı daha kolay bir soru var, “Yahu bugün Erdoğan’a karşı ‘kemalistler’in içinde muhalif kahraman aranan sayfalarda on yıl önce aynı Erdoğan’ın aynı ‘kemalistler’e karşı açtığı savaşın reklamı yapılmıyor muydu?”

Sınıfı unutup kimliğe alışan gözlerin bu sorunun içinden çıkamaması pek olası. Türkiye sermaye sınıfının çıkarları, çelişkileri, olanakları ve sınırları hakkında en ufak bir fikri olmayan gözlerin İmamoğlu’nu hem “kemalist lider” olarak tanımlarken aynı zamanda büyük bir saflıkla kendisinin Karabağ konusunda “ikinci bir Ermeni soykırımına ortak" olmamasını ummasında bir çelişki yok. Avrupa solcusu bilmediği ve anlamadığı uzak coğrafyalar üstüne kalem oynatırken aslında içten içe AB’nin toparlanıp “soft power” bir emperyalist merkez görüntüsüyle müdahale gücünü yeniden kazanmasını diliyor. Bu müdahaleyi meşrulaştırmanın en kolay yoluysa başına buyruk diktatörlerin ve onlarla olanca gücüyle çarpışan demokrasi kahramanlarının karikatürlerini çizmek. Bugün Fransa’da ne yazık ki hepi topu bir avuç aydın Fransız emperyalizminin bölgedeki çıkarlarını sorgulamayı tercih edebiliyor ve bölgedeki çatışmalarla Sovyetler Birliği’nin egemenliği arasındaki ters orantıyı yakalayabiliyor.

Bu manzaradan bize ne ders çıkıyor diye soranlar olacaktır. Marianne tarafından yayımlanan Türkiye dosyası soL okurlarına şunu düşündürsün, Türkiye solunun karikatürlere mi gereksinimi var yoksa mücadele eden "sınıflara" mı?