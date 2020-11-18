Ülkü Ocakları'nın yasaklanması teklifi Alman parlamentosuna taşınıyor

Fransa'nın ardından "Türk Federasyon" adı altında faaliyet yürüten Ülkü Ocakları'nın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklanması yönünde bir tasarı Almanya Parlamentosu'na sunuluyor.

Tasarı iktidardaki CDU ve CSU koalisyonunun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in imzasını taşıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre söz konusu partilerin çoğunluğu sağlayacak olması nedeniyle meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılan teklifin kabul edilmesi durumunda Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkücülere ait dernek ve yapılanmaların, aynı zamanda faaliyetlerinin yasaklanıp yasaklanamayacağını gözden geçirmekle yükümlü hale gelecek.

Meclisteki beş partinin imzacı olduğu ortak teklif, "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz- Ülkücü Hareket'in etkisini püskürtmeliyiz" başlığını taşıyor.

Almanya gizli servisinin açıklamasına göre Almanya'da en az 11 bin ülkücü dernek üyesi var. Yurtdışında Bozkurtlar (Graue Wölfe) olarak anılan Ülkü Ocakları'nın yasaklanması için söz konusu teklif "Irk ve dünyaya hakimiyet çılgınlığı temeline dayalı ve insan onuru ile halklar arası diyaloğa karşı olan tüm dünya görüşlerini kınıyor, kararlı biçimde ona karşı duruş sergiliyoruz" ifadelerini içeriyor.

Aktarılan bilgiye göre metinde ayrıca "Almanya, hukuk devletinin ve demokrasinin sahip olduğu her türlü araç ve kararlılıkla aşırı sağcı hareketlere karşı koyuyor ve koyacaktır" deniliyor.

Ülkücülerin sahip olduğu yüksek üye sayısı sebebiyle aşırı sağcı hareketler içinde özel bir konuma sahip olduğuna da dikkat çekilen teklifte, Avrupa'daki bir dizi ülkede "militanca ve şiddet yanlısı tutumları" ile göze çarptığı belirtiliyor. Teklifte, ülkücülüğün kökeninde "Pantürkizm ve Turanizm'e dayanan milliyetçi ve ırkçı ideoloji yattığı" aktarılıyor.

Almanya'da en az 11 bin üyesi bulunan ülkücülerin Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) ve Avrupa Türk İslam Kültür Birliği‘nin (ATİB) gibi iki büyük çatı altnda örgütlendiği, ilaveten Alman istihbarat birimlerinin raporlarına göre bir de örgütsüz ama bu ideolojiye ait olup internet üzerinden iletişimde olan ülkücülerin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Teklifte şu maddeler yer alıyor:

- Avrupa ve uluslararası alandaki partnerler ile işbirliği içinde ülkücülerin Avrupa'daki etkisini geri püskürtmek amaçlı bütün tedbirlerin alınması,

- Ülkücü Hareket'in özellikle Almanya'da devamlı olarak takip edilmesi ve hukuk devletinin imkanları çerçevesinde kararlı şekilde ona karşı mücadele edilmesi,

- Ülkücü Hareket'in dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası'nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmesi,

- Federal projelerden olan "Demokrasiyi yaşatmak" ile Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) ve Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın mevcut mali imkanları çerçevesinde, kamuoyunun, derneklerin, birliklerin ve enstitülerin Ülkücü Hareket'in hedef ve metotlarına ilişkin aydınlatılmaları amaçlı yayınların artırılması ve süreklilik arz etmesi,

- Ülkücü Hareket'in internette yaydığı ajitasyona karşı hukuk devleti çerçevesinde istikrarlı biçimde mücadele edilmesi,

- Bozkurtların, Almanya, Avrupa ve Türkiye'de tehdit ettiği kişi ve gruplarla dayanışma gösterilmesi ve onların en iyi şekilde desteklenmesi.