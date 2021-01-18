Ülkü Ocakları'ndan Özdağ'a saldırı soruşturmasını yürüten savcıya tehdit

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Alparslan Tufan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı tarafından tehdit edildi.

'Boğulacağın suda kulaç atma'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Savcı Tufan'ın fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Alpaslan Tufan Cumhuriyetin savcısı mısın, Serok Ahmet'in mi savcısısın?" yazılı bir görsel ekledi.

Şanlı paylaşımında "Alparslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Savcı Tufan’a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka riayet etmesi, devamında da elaleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı su da kulaç atmamasıdır. Serok Ahmet ve avenelerinin Ülkücüler üzerinden popülerlik çalışmasına müsade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

MHP'li vekilden tehdit

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Savcı Tufan'ı hedef alarak "Ankara Başsavcı vekili Alparslan Tufan Adalet Bakanlığına mı? Yoksa Serok Ahmet’e mi bağlı çalışıyor? Alparslan Tufan kimin adamıdır?" ifadelerini kullandı.