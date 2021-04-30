Ülkeyi parsel parsel sattılar: 300 milyon metrekareye ulaştı

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, iktidarın 19 yılda 300 milyon metrekare hazine arazisini özelleştirdiğini belirterek, "İktidara geldikleri günden beri satılmadık, fabrika, sanayi tesisi ve bunlara ait hisse bırakmadılar” dedi.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

Türkiye’de 1986’da başlayan özelleştirme sürecinde 2021’ye kadar 70 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. 2002’ye kadar geçen 16 yılda 8 milyar dolarlık özelleştirme işlemi tamamlandı. AKP iktidarının 19 yılında ise özelleştirme miktarı 62,3 milyar dolara ulaştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerine göre, 400’e yakın kuruluşun özelleştirme adı altında sermayelerindeki kamu payları satıldı. 1986’dan 2019’a kadar yapılan 46 milyar dolarlık satışın 39 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti.

ÖİB verilerine göre, 1986-2021 arasında özelleştirilen kurumlara ait 3 bin üzerinde taşınmaz satıldı. Aralarında TEDAŞ, Sümer Holding, PETKİM, TEKEL, Şeker Fabrikaları’nın taşınmazlarının da yer aldığı 3,9 milyar dolarlık satışların 3,7 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti.

Hazine Bakanlığı’na bağlı ÖİB tarafından Resmi Gazete’de yer alan “Yatırımcıya Duyuru” adı altında arazi satışları sürüyor. 2021’in ilk dört ayında 11 ayrı günde özelleştirme kararları yayımlandı. Geçmişte özelleştirilen 75 arazinin satışı da onaylanarak büyüklükleri 861 bin 898 metrekareye ulaştı. Büyük kısmı turizm bölgelerindeki arazilerin satışından 798 milyon 59 bin 500 TL gelir elde edildi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2020 sonu verilerine göre, Hazine adına tescilli 4 milyon 121 bin 681 adet taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazlarının toplam yüzölçümü 272 trilyon metrekare. Yüzde 77,65’ini ormanlar, yüzde 11,8’ini araziler, yüzde 6,8’ini tarlalar, yüzde 0,37’sini bağ-bahçe, yüzde 0,05’ini maden ve ocak alanları, yüzde 0.03’ünü de tarihi ve kültür alanları oluşturuyor.

2005-2020 arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre toplam 309 milyon metrekare genişliğinde 72 bin 53 adet taşınmaz satışı yapıldı. Kurumlara yapılan devirler, trampa (takas), hibe ve teşviklerle elden çıkarılan alan ise 1,5 milyar metrekareye ulaşıyor.

Son 5 yılda satışlardan 12 milyar 414 milyon 784 bin TL gelir elde edildiği açıklandı. 2016’da 1,8 milyar TL, 2017’de 2,3 milyar TL, 2018’de 2,2 milyar TL, 2019’da 2,5 milyar TL, 2020 yılında da 3,3 milyar TL değerinde satış geliri elde edildi. Sadece 2020 yılında 8 bin 300 açık artırma ihalesi yapılarak 5 bin 780 adet, 17,3 milyon metrekare taşınmazın satışı tamamlandı.