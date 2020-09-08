Sağlık Bakanlığı verilerine göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 6 bin 782'ye yükseldi.
Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 159'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte bin 761 vaka kaydedildi, 52 ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte bin 761 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 52 kişi yaşamını yitirirken, ağır hasta sayısı ise bin 159 olarak verildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 6 bin 782'ye yükseldi.
Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 159'a yükseldi.
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