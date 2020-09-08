Ülkede son 24 saatte bin 761 vaka kaydedildi, 52 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte bin 761 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 52 kişi yaşamını yitirirken, ağır hasta sayısı ise bin 159 olarak verildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 6 bin 782'ye yükseldi.

Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 159'a yükseldi.