Ülkede son 24 saatte bin 692 vaka kaydedildi, 65 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Covid-19 enfeksyonuna yakalanan insan sayısı 306 bin 302'ye ulaşırken yaşamını kaybeden yurttaşların sayısıysa 7 bin 639'a ulaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir günde Covid-19'a yakalanan insan sayısı bin 692 olarak kaydedilirken 65 ölüm gerçekleşti.

Aktif vaka sayısı yükselmeye devam ediyor.