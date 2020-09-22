Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir günde Covid-19'a yakalanan insan sayısı bin 692 olarak kaydedilirken 65 ölüm gerçekleşti.
Aktif vaka sayısı yükselmeye devam ediyor.
Ülkede son 24 saatte bin 692 vaka kaydedildi, 65 ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Covid-19 enfeksyonuna yakalanan insan sayısı 306 bin 302'ye ulaşırken yaşamını kaybeden yurttaşların sayısıysa 7 bin 639'a ulaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son bir günde Covid-19'a yakalanan insan sayısı bin 692 olarak kaydedilirken 65 ölüm gerçekleşti.
Aktif vaka sayısı yükselmeye devam ediyor.