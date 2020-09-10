Ülkede son 24 saatte bin 512 vaka kaydedildi, 58 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde açıklanan verilere göre pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 satte 58 kişi artarak 6 bin 895'e yükseldi.

Türkiye'de açıklanan yeni verilere göre, bin 512 yeni vaka tespit edildi, bin 219 kişi de hastalığı atlattı.

Türkiye'deki ağır hasta sayısı da bin 209 olarak açıklandı.

Ülke genelinde aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bügün yaptığı açıklamada İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesine ihtiyaç olmadığını iddia ederek Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet'e verilme kararını savunmuştu. Koca, Diyanet'e verilen Heybeliada Sanatoryumu'na ilişkin "Pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Diyanet buna rağmen tahsis doğrultusunda değerlendirmeme üzerine beyanda bulunursa sağlık amaçlı gündemimize alabiliriz" dedi.