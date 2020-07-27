Ülkede son 24 saatte 919 vaka kaydedildi, 17 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini paylaştı.
Buna göre ülkede son 24 saatte 919 vaka kaydedildi, 17 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.
Ülkede Covid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 5 bin 630'a, toplam vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi.
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" dedi.
Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IirUsD1uqH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2020