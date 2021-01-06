Ülke ülke salgın kısıtlamaları

Koronavirüs salgını pek çok ülkede, virüsün yayılmasını kontrol altına alma amacıyla çeşitli düzeylerde kısıtlamaları getirdi. Sınırların kapatılması, seyahat yasakları büyük ölçüde devam ederken, kamu faaliyetlerindeki kısıtlamalar daha az şiddetli seyrediyor.

İşte bazı ülkelerde salgınla mücadele kapsamında devam eden kısıtlamalar...

İngiltere

İngiltere 4 Ocak itibariyle, Mart 2020’den bu yana ülke çapında uygulananan en zorlu tecrit sürecine girdi. Başbakan Boris Johnson, yeni koronavirüs varyantının öncekinden yüzde 50 - 70 daha hızlı yayıldığını, 4 Ocak tarihinde hastanelerde 26.626 Covid-19 hastası yattığını, bu sayının bir önceki haftadan yüzde 30 daha fazla olduğunu bildirdi.

Ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sadece alışveriş, önemli tıbbi ihtiyaçlar ve egzersiz amacıyla dışarı çıkılabilecek. Okullar Şubat ortasına kadar kapalı olacak, üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek, kreşler açık kalacak. Gerekli olmayan tüm dükkanlar tekrar kapatıldı. Amatör lig spor karşılaşmaları durdurulurken, Premier Lig gibi profesyonel müsabakalar devam edecek. Kısıtlamalar en az 7 hafta sürecek ve tedbirlerde 22 Şubat'tan önce bir gevşeme olmayacak. 22 Şubat sonrası içinse durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verilecek.

Almanya

Almanya haftalık vaka sayıları ortalamasının 4 Aralık’tan sonra keskin şekilde artışını gerekçe göstererek 16 Aralık'ta tekrar sıkı önlemlere geçiş yapmıştı (15 Aralık haftalık vaka ortalaması her 100 bin kişide 174 Covid-19 vakası idi). 5 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu ise 10 Ocak'ta bitmesi beklenen kısıtlamaları 31 Ocak’a dek uzattı.

Önlemler kapsamında alışveriş merkezleri, kuaförler ve okullar kapalı kalacak. Restoranlar, barlar ve eğlence merkezleri Kasım ayında kapatılmıştı. Fabrikalar çalışıyor. Eyaletler arasında seyahat yasağı yok. Bir evde en fazla beş kişinin (en fazla iki haneden) toplanmasına izin veriliyor.

Fransa

Ekim sonunda başlayan sıkı kapanma önlemleri, 15 Aralık’ta gevşetildi. O tarihe dek insanlar evden çıkma sebeplerini belgeleyen bir form doldurmak zorundaydı. Barlar, restoranlar, tiyatrolar, sinemalar ise halen kapalı. Akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Bu yasak sadece Noel ve 31 Aralık günlerinde kaldırıldı. Cuma günü ise Paris’in de içinde olduğu 15 bölgede yasağın başlama saati öne çekilerek 18.00 yapıldı. Gerekçe olarak ülkenin Batı Avrupa’nın en yüksek vaka sayılarına sahip olması gösterildi.

Ülkede anaokulları ve okullar açık, ancak üniversiteler en erken Şubat 2021'e kadar kapalı kalacak. Önlemlerin, uzatılmadığı takdirde 20 Ocak 'a kadar yürürlükte kalacağı belirtiliyor.

Yunanistan

Kasım ayından bu yana kısıtlamaların devam ettiği Yunanistan’da hükümet, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla 4 Ocak Pazar gününden itibaren bir haftalık sıkı bir tecrit ilan etti. Karar, 11 Ocak'ta okulların yeniden açılabilmesi için “ihtiyati gerekçelerle” alındı.

Ülkede evden çıkmak için yetkililere gerekçe ve kişisel bilgilerin iletildiği bir mesajın gönderilmesi gerekiyor.

Ülke çapında 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı sürerken (balıkçıların da 05.00’ten önce balığa çıkması yasak), kreşler, ilk ve ortaokullar kapalı.

Kuaförler, manikür salonları, kitapçılar ve kiliseler de dahil olmak üzere Noel tatili sırasında açılan mağazalar ve hizmetler, 11 Ocak'a kadar kapalı kalacak.

İnsanların çalışmak, alışveriş yapmak, doktora gitmek veya egzersiz yapmak için evden çıkmasına izin veriliyor.

18 Aralık'tan sonra Yunanistan'a giden yolcular için zorunlu karantina 10 günden 3 güne indirildi.

İtalya

İtalya’da risk sınıflandırması bölge bazında yüksek (kırmızı), orta yüksek (turuncu) ve orta (sarı) riskli olarak yapılıyor. Bu kapsamda ülkede belirli günlere özel sarı, turuncu, kırmızı bölge kuralları uygulanıyor. Şu anda Epifani Bayramı için ülke çapında resmi tatil olan 6 Ocak’a dek kırmızı bölge kuralları geçerli. Sarı günlerde restoran ve barlar saat 18.00’a dek açık kalabiliyor ve paket servisi yapılabiliyor. Turuncu günlerde (9-10 Ocak) barlar ve restoranlar kapalı olacak, ancak mağaza, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasına izin verilecek.

Ülkede liselerin yeniden açılması 11 Ocak'a kadar ertelenirken, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar planlandığı gibi 7 Ocak'ta yeniden açılacak. Liselerde derslerin yarısı yüz yüze yapılırken, kalanı uzaktan eğitimle sürdürülecek. Kuzeyde ise yerel otoriteler 31 Ocak’a dek liseleri kapalı tutma kararı aldı.

Akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İspanya

Ülkede 4 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeni kısıtlama tedbirleri yürürlüğe girdi. 18 farklı bölge arasında seyahat yasağı getirildi. Bu bölgelere giriş ve çıkış tamamen yasak. Gerekçe, tüm bu bölgelerde her 100 bin kişide 400'den fazla Covid-19 vakası kaydedilmesiydi. Önlemler 18 Ocak'a kadar 14 gün boyunca uygulanacak.

İspanya, Mayıs 2021'in başına kadar ülke çapında 23.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bölgesel yönetimler sokağa çıkma yasağı saatlerini değiştirip seyahat için bölgesel sınırları kapatma kararı alabiliyorlar.

6 yaşından büyük herkesin kapalı alanlar ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu var. Birçok bölgede, açık alanlar için de maske takmak zorunlu.

Katalonya da Covid-19 düzenlemeleri kapsamında yeni kısıtlamalar açıkladı. 7 Ocak'tan itibaren belediyeler arasındaki sınırlar Pazartesi'den Pazar'a kadar kapalı olacak. 400 metrekareden büyük mağazalar açılamayacak. Barlar ve restoranlar sabahları 07.30'dan 09.30'a, öğlenleri ise 13.30'dan 15.30'a kadar açık tutulacak. Ev buluşmalarında en fazla iki aileden, altı kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Belçika

Ev ziyaretleri için yalnızca bir kişiye izin veriliyor. Yakın temas kurulabilir ancak bu aynı kişi olmak zorunda. Yalnız yaşayanlar içinse yine bir kişiyle görüşme izni veriliyor ancak yakın temas yasak.

Anaokulları ve ilkokullar açık. Ortaöğretimde dönüşümlü olarak okula gidiliyor. Üniversiteler uzaktan eğitim yapıyor. Müzeler dışında tüm kültürel mekanlar kapalı. Nikahlara yalnızca nikah şahitleri ve memur katılırken, cenazelerde 15 kişiye kadar izin veriliyor.

Kuaförlük gibi kişisel hizmetler sunan işletmeler, tüm barlar, kafeler ve restoranlar kapalı. Saat 22.00'a dek paket servise izin veriliyor. 20.00’dan sonra alkol satışı yasak. Bölgesel olarak saatlerde küçük değişiklikler olsa da genellikle 22.00’dan 06.00’a dek sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Her yerde maske zorunluluğu var.

Danimarka

Ülkede 17 Ocak’a kadar sıkı tecrit kuralları var. Okullar, alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ve diğer zorunlu olmayan dükkanlar kapalı. Aralık ayındaki vaka sayısı önceki ayın iki katına ulaştığı için kısıtlamaların süresi uzatıldı.

Hollanda

Gerekli olmayan tüm dükkanlar, sinemalar, kuaförler, spor salonları ve okullar kapalı. Hanelere sadece iki misafir izni veriliyor.

Hükümet, Mart ayı ortasına kadar zorunlu olmayan tüm yurt dışı seyahatlerine karşı erteleme tavsiyesinde bulunuyor.

İrlanda

Ülke, Ocak ayının sonuna kadar sürecek üçüncü bir ülke çapında kapanma kararı aldı. Zorunlu olmayan tüm dükkanlar kapatıldı. Okullar ise 11 Ocak'a kadar kapalı kalacak.

Çek Cumhuriyeti

Restoranlar, oteller ve kapalı spor salonları kapalı ama dükkanlar açık. Tüm toplanmalarda 6 kişi sınırı var. 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İsveç

İsveç hükümeti, Noel tatili öncesinde pandeminin başından bu yana ilk kez toplu taşıma araçlarında trafiğin yoğun olduğu saatlerde maske takılmasını önerdi.

16 yaşın üzerindeki öğrenciler çevrimiçi derslere geçti. Stockholm bölgesinde, bu önlem 13-15 yaş arası öğrencileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Restoranlarda birlikte oturmasına izin verilen kişi sayısı sekizden dörde düşürüldü ve saat 20.00'dan sonra alkol satışı yasaklandı.

Rusya

Rusya’da yaygın bir kısıtlama programı uygulanmıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlık otoritelerinden edindikleri bilgilerin kısıtlamalara gerek olmadığını gösterdiğini söylemişti. Bu nedenle Noel tatili öncesinde kısıtlama kuralları getirilmedi.