Ulaştırma Bakanı’ndan ‘Yerli scooter’ açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında bir imza törenine katılan Bakan Adil Karaismailoğlu “Yerli scooter'larımızı üretmek yakın gelecekte neden mümkün olmasın?” dedi.

YTÜ ‘Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi’ için imza protokolü katılan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada üniversiteler, özel sektör ve kamudaki paydaşlarıyla Eylül ayında toplantı yaptıklarını ve buradaki görüşler doğrultusunda “mikro hareketlilik sistemi eylem planı”nı hazırladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu “En kısa zamanda yürürlüğe girecek. Böylece mikro hareketlilik araçlarıyla verilecek hizmet hususunda güvenlik, rekabet ve sürdürülebilirlik boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız” dedi.

Otomobil sayısı 12 milyon 800 bin

Türkiye genelinde son 18 yılda taşıt sayısında yüzde yüz 160’lık bir artış gerçekleştiğini kaydeden Karaismailoğlu, “2020’de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54’ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020’de bu sayı 2,7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı” diye konuştu.

Karaismailoğlu “Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için ARGE ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz. Yerli scooterlarımızı üretmek yakın gelecekte neden mümkün olmasın?” diye konuştu.

'3 milyon kişi aktif olarak kullanıyor'

Bakan Karaismailoğlu, “Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür derecede varlıklarını hissediyorlar. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmakta ve 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.