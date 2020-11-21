Ulaştırma Bakanı: Haydarpaşa Garı eski Türkiye'de kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nın işlevsizleştirilmesine ilişkin soruya "Haydarpaşa Garı eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de Marmaray var" diye yanıt verdi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM'de ulaştırma bütçesine yönelik bakanlığın sunumunda Haydarpaşa Garı'yla ilgili tek bir ifadenin yer almadığını belirtti. Kerestecioğlu Bakan Karaismailoğlu'na "Bakanlıkça yaptığınız toplantıda Haydarpaşa'nın gar olarak çalışmasını engelleyecek planlar mı yapıldı? Haydarpaşa Garı'nı işlevsizleştirmek için alt yolu iptal mi etmeyi planlıyorsunuz?" sorusunu sordu.

Karaismailoğlu soruya şu yanıtı verdi: "Sayın vekilimize söylemek isterim; Haydarpaşa Garı eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de Marmaray var. Marmaray'a Sirkeci'den, Kadıköy'den, Ayrılıkçeşmesi'nden 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Hatta Ayrılıkçeşme'den Kadıköy-Kartal hattına binip ta Pendik Tavşantepe'ye kadar gidebiliyorsunuz."