Ula Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Muğla'da AKP'li Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya bugün yaptığı ev ziyaretleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Akkaya'nın ölümüne kalp krizinin neden olduğu tahmin ediliyor.