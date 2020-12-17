Muğla'da AKP'li Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya bugün yaptığı ev ziyaretleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Akkaya'nın ölümüne kalp krizinin neden olduğu tahmin ediliyor.
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Haber Merkezi
Ula Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
AKP'li Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Muğla'da AKP'li Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya bugün yaptığı ev ziyaretleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki Akkaya'nın ölümüne kalp krizinin neden olduğu tahmin ediliyor.