Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri resmi Telegram kanalında, Donetsk'e Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Donetsk savunma teşkilatına göre, Ukraynalı askerler insansız bir hava aracıyle sivillerin yaşadığı bölgeye saldırı düzenledi.

Telegram mesajında 2016 doğumlu bir çocuğun öldürülmesine ek olarak 1954 doğumlu bir kadınınsa yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Donetsk haber ajansı, DPR milislerine atıfta bulunarak saldırının Yenakiyevo kasabası dışındaki Aleksandrovskoye'de meydana geldiğini bildirdi.

Donetsk savunma teşkilatı, bunun Donbass'taki temas hattı boyunca son birkaç hafta içinde Kiev güçlerinin saldırısı nedeniyle Donetsk'te meydana gelen ikinci sivil ölümü olduğuna dikkat çekti. 22 Mart'ta Donetsk'in batısındaki bir yerleşim yerinde bir sivilin Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Donetsk Halk Milisleri, AGİT Özel İzleme Misyonunu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan saldırıyı belgelemeye ve Ukrayna'yı sorumluları belirlemek için olayı soruşturmaya zorlamaya çağırdı.