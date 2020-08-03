Ukraynalı model İzmir’de güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının İzmir Çeşme'de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddia edildi.

Dalyan'daki Momo Beach isimli kulüpte saldırıya uğradığını iddia eden Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Bu yaşananları görmezden gelmemeliyiz ve #kadınaşiddetidurdurmak için arkadaşlarımdan bir bu hikayeyi paylaşmalarını istiyorum" notunu düştü.

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.