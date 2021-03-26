Ukrayna'da, Rusya’yı ‘askeri hasım’ ilan eden strateji yürürlüğe girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın “askeri hasım” olarak nitelendirildiği ve NATO’ya tam üyelik hedefinin vurgulandığı “Askeri Güvenlik Stratejisi”ni onayladı.

Zelenskiy tarafından dün imzalanan kararnameyle yürürlüğe giren stratejide Kiev’in Kırım’ı geri alma planı yer aldı.

Ukrayna’nın dış politikadaki hedeflerinden birinin NATO’ya tam üyelik olduğu belirtilen stratejide, ülkenin Rusya ile askeri yarışa girmeyi hedeflemediği savunuldu.

Belgede “Ukrayna topraklarının bir kısmının Rusya tarafından geçici işgaline” son verilmesinin amaçlandığı belirtilirken, sözkonusu topraklar Kırım, Sivastopol, Donetsk/Lugansk olarak sıralandı.

Stratejide “Rusya Ukrayna’nın askeri hasmı olmayı sürdürüyor ve Ukrayna’ya karşı silahlı saldırganlık yürütüyor” ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca Rusya’nın "Karadeniz ve Baltık bölgelerindeki diğer devletlerin de ulusal güvenliklerini tehdit ettiği ve Avrupa’da uluslararası silahlı çatışmayı kışkırttığı" iddiasında bulunuldu.

Ayrıca Ukrayna'nın zorunlu askerliği kaldırarak profesyonel orduya geçişi amaçladığı da belirtildi.