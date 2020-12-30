Ukrayna'da orak çekiçli şapka takan genç 5 yıl hapisle yargılanacak

Ukrayna'da Kievli 19 yaşındaki genç, "komünist semboller taşıdığı"na dair bir ihbar üzerine gözaltına alındı ve 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Üzerinde kızıl yıldız içinde orak çekiç sembolü olan bir kışlık şapka takan genç, "anti-terör operasyonu" yaptığını iddia eden bir adam tarafından polise şikayet edildi. Polis genci savcılık emriyle gözaltına aldı.

Lviv kentinde yaşanan olayda muhbir İgor Şoltis, yerel gazete Dilo'ya verdiği demeçte 28 Aralık günü şapkalı genç ve yanındaki arkadaşını "vatandaş olarak gözaltına aldığını" söyledi. Lvivli muhbir Şoltis olaya dair şunları söyledi:

"Bu sembolleri nereden aldıklarını sordum. Soğuk olduğu için bit pazarından aldıklarını söylediler. Bu tür sembollerin yasak olduğunu bilmiyorlardı. Durumu açıklamaya çalıştık. Rusça konuşan Kievliler oldukları ortaya çıktı."

Şoltis, ihbar üzerine olay yerine gelen polislerden birinin "Samimi olarak Ukraynalı görüşler taşımadığını" eklemeyi ihmal etmedi.

İki Kievliden uşanka (kulaklıklı kalın kışlık şapka) takan 19 yaşındaki genç Valona Sokağı'nda oturduğu kafede sözde "totaliter rejimlerin propagandası yasağı"na muhalefetten gözaltına alındı.