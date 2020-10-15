Ukrayna'da Nazi işbirlikçilerini anma bayramı: Beyaz Hayatlar Önemlidir

Faşistler, II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalcilerin işbirlikçileri Ukrayna İsyan Ordusu'nun (Ukrayins'ka Povstans'ka Armiya, UPA) kuruluş yıldönümü dolayısıyla gösteri düzenledi.

Gösteri sırasında "Black Lives Matter" posteri, Rusya bayrağı ve gökkuşağı bayrağı yakılmaya çalışıldı ancak bu becerilemeyince bayraklar ayaklar altına alındı.

Yürüyüşte, İngilizce yazılan "Beyaz Hayatlar Önemlidir" (White Lives Matter) pankartı dikkat çekti.

Ukrayna'da Naziler ve onların yerli işbirlikçileri için 2015'ten beri resmi törenlerle anmalar düzenleniyor. UPA'nın kuruluşu olan 14 Ekim, 2015'ten beri "Savunucunun ve Kutsal Koruyucunun Günü" adı altında resmi bayram olarak kullanılıyor.