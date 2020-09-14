Ukrayna'da greve giden madenciler, koşulların 'Maidan öncesine dönmesini' talep etti

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Krivoy Rog bölgesindeki madencilerin yaklaşık 10 gündür grevde olduğu belirtildi.

Strana gazetesinde yer alan habere göre, sınırlı oksijenle ve elektrik olmadan çalışan madenciler, çalışma koşulları ve maaşların "2013 yılı öncesine dönmesini" talep etti.

Kiev makamları, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ülkede 2013 ile 2014 yıllarında yaşanan Maidan eylemleri neticesinde Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç devrilmiş ve Batı taraftarı hükümetin kurulmasıyla yaşam standartlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştı.