Ukrayna'da faşistler tutuklu liderleri için sokağa çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faşistler, şu anda hapiste olan eski liderleri Serhiy Sternenko'nun doğum gününde sokağa çıkarak protesto gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi önüne gelen protestocuların meşale yaktığı, binanın camlarını kırdığı, Sternenko'nun serbest bırakılmasına yönelik sloganlar attığı bildirildi.

Ukraynalı Sağ Sektör örgütünün eski lideri olan Sternenko, 2015 yılında yeni seçilen yerel konsey üyesini kaçırmak ve darp etmekten dolayı geçen ay suçlu bulunmuştu. Hakkında 7 yıl 3 ay hapis cezası verilen Sternenko'nun mal varlığının yarısına da el konulmuştu.