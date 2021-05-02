Ukrayna ve 14 ülkeden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi, 15 Mayıs itibarıyla 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor, ancak bu zorunluluk Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, İngiltere, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya için kalkıyor.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyeceği açıklandı.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahatleri durdurmasını takiben Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye'ye turizm akışını arttırmak" gerektiğini söylemişti. Zelenskiy, geçtiğimiz ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi takip eden günlerde yaptığı bir konuşmada "Erdoğan bağımsızlığımızı, egemenliğimizi destekliyor. Rusların Türkiye'ye turizmi kısıtlayacağını duydunuz. Bu onların işi. Ve bence tam tersine biz bunu artırmalı ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.