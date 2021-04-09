Ukrayna tanklarına iletişim ağı ASELSAN'dan

Kiev Zırhlı Araç Fabrikasında (AVF) modernizasyonu tamamlanan ikinci parti T-72UA1 AMT Ukrayna ordusuna teslim edildi. Defenceturk'den Ahmet Alemdar'ın haberine göre tankın modernizasyonunda 'ASELSAN çözümü gelişmiş taktik telsiz iletişim sistemleri' de kullanıldı.

Haberde ASELSAN’ın sunduğu muhabere çözümleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin zırhlı birlikleri ve piyade birimleri arasında verimli iletişim sağlaması için tasarlandığı belirtilirken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, zırhlı birliklerin bu modifikasyonunu “ağ merkezli” olarak adlandırdığı ifade edildi.

2017 yazında Ukrayna’da açılan ihalede Silahlı Kuvvetlerin karşılaştırmalı testlerinde ASELSAN'ın kazanan şirket olduğu belirtilirken Ukrayna ile ASELSAN arasında hem ortak üretimin yapılmasına yönelik hem de teknoloji transferini içeren bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı.

Ukrayna SİHA ve İHA'lar da satın almıştı

Daha önce de Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu Baykar Holding'in üreticisi olduğu SİHA ve İHA'lar da Ukrayna Ordusu'na satılmıştı. Yakında zamanda soL'da yer alan bir değerlendirmede Amerikan siyaset uzmanı Fukuyama'nın SİHA'larla ilgili yazdığı vurgulanmış yazının Ukrayna sorununa ve ısınan Karadeniz siyasetindeki olası gelişmelere odaklandığı belirtilmişti.

Çavuşoğlu ve Akar Ukrayna'yı ziyaret etmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret düzenlemişti. Çavuşoğlu Ukrayna’da yaptığı açıklamada ‘Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz’ demişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2014'ten bu yana süren gerginlik son günlerde büyürken, Rusya ile arasında sıcak çatışma riski oluştuğu bir ortamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy, 10 Nisan'da Türkiye'ye geliyor.

Ukrayna sınırında ve Karadeniz'de sular ısınırken, Ukrayna ve Türkiye'nin karşılıklı üst düzey ziyaretleri ve askeri teknoloji transferinin genişlemesi bölgedeki gelişmeler açısından dikkat çekici bir başlık oluşturuyor.