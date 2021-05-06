Ukrayna, Rusya sınırında 400 kilometrelik tank siperi kazdı

Ukrayna Devlet sınır koruma teşkilatı başkanı Sergey Deineko, Ukrayna'nın Rusya sınırında "Duvar" kod adlı bir proje kapsamında yaklaşık 400 kilometrelik tank önleyici hendek kazdığını söyledi.

Deineko, RBC-Ukraine adlı basın organına verdiği demeçte, "Proje Duvar'ın başladığı andan itibaren, yaklaşık 400 kilometre tanksavar hendeği, 330 kilometre paralel yol, 70 kilometre karışık dikenli tel ve 100 kilometre uzunluğunda çelik çit inşa edildi" dedi.

Başlangıçta, projenin maliyetinin 4 grivnası (yaklaşık 143 milyon dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. Bütçe sonunda 2,5 milyar grivnasına (yaklaşık 90 milyon dolara) indirildi.

Deineko, Harkov'da tahkimat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Çernigov'da iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi. Sumi'de proje ve keşif çalışmalarının devam etmekte olduğunu aktaran yetkili ancak burada mühendislik çalışmaları henüz başlamadığını söyledi.

'Duvar'ın altında yatan yolsuzluk

Ukrayna’nın eski başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya sınırında 2 bin kilometre uzunluğundaki bir tahkimat hattı olarak 2014 yılında Duvar'ın inşasını başlattı. Başlangıçta altı aylık bir süre içinde tamamlanacaktı, ancak daha sonra proje 2018'e, ardından 2021'e ve son olarak 2025'e uzatıldı.

Mart 2016'da, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu proje bütçesinden çalınan 16,7 milyon grivnasın (yaklaşık 623.000 dolar) üzerinde ceza davası başlattı. 2017 yılında yolsuzluk programına karışan sekiz şüpheli tutuklandı. Dedektifler, Ukrayna'nın sınır koruma teşkilatı ve işletmelerindeki bazı yetkililerin yapılan iş miktarını abarttığını ve ayrıca proje fonlarını çekmek için geceleri işlem yapan şirketleri kullandığını söylüyorlar. Bazı muhasebe raporlarının, hiç yapılmamış işlerden bahsetmesi dikkat çekmişti.