Ukrayna, Rus kurum ve şirketlere yaptırımları yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo), Volga-Dnepr ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna’nın yaptırım listesinde Rusya’dan Rossotrudniçestvo dahil toplam 11 tüzel kişi yer alıyor.

Yaptırımlar varlıkların dondurulması, ticari işlemlerinin sınırlandırılması, Ukrayna topraklarından kaynak transitinin, uçuşların ve ulaşımın tamamen durdurulması, ülkeden sermaye çıkışının önlenmesi, çeşitli uluslararası işbirliğinin sona erdirilmesi ve buna benzer diğer kısıtlamaları öngörüyor.