Ukrayna misilleme olarak bir Rus diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna Konsolosu Oleksandır Sosonyuk'u sınır dışı etme kararına dönük misillemede bulundu.

Rusya'nın suçlamalarını reddeden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararı protesto ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın diplomatik yönetmelikleri "kaba bir şekilde" ihlal ettiğini ve gerilimi artırmayı amaçladığını savundu.

Nikolenko, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen provokasyon çerçevesinde, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği'nden üst düzey bir diplomatın 19 Nisan itibariyle 72 saat içinde Ukrayna sınırları dışına çıkması gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü, St.Petersburg'da gözaltına alınan Ukrayna Konsolosu Oleksandır Sosonyuk'un durumuyla ilgili olarak Ukrayna maslahatgüzarını çağırdığını doğrulamış ve ayın 19'undan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini "tavsiye etmişti".