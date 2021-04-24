Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Ermeni Soykırımı'nı devlet seviyesinde tanımalıyız

ABD Başkanı Biden'dan bugün 'Soykırım' açıklaması gelirken Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da gün içinde Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni Soykırımı, tek bir halkın trajedisi değil. Bu, tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders, çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil" dedi.

"Tam da bu yüzden Ermeni Soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli" diyen Avakov, "Suçu kınamak, ihtilaf ve anlaşmazlık ne olursa olsun bu tür şekilde ‘çözümünün’ kabul edilemez olduğunu ilan etmek, siyasi taahhütler üstlenmek" gerektiğini söyledi.

"Bugün Ermeni Soykırımı uluslararası düzeyde - Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, BM organları ve Dünya Kiliseler Konseyi tarafından tanınmaktadır" diyen Bakan Donbass'ta tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlere karşı verdikleri savaşta ölen askerlerden birinin kökenine atıfla şunları yazdı:

"Ukrayna, Cennetten'ten yüzlerin kanıyla Avrupa Birliği yolunu kazandı. Kurbanlardan ilki bir vatansever ve Ukrayna'nın oğlu - Ermeni Sergey Nigoyan'dı."