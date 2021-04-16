Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye'ye turist akışını arttırmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki yoğun turizm gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Interfax-Ukraine'in haberine göre Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Perşembe günü yaptığı toplantı sonrasında konuşan Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "Ukraynalı ve Türk turistler ve vatandaşlar için özel koşullar hakkında çok önemli konuşma yaptık. Ukraynalılar ve Türk vatandaşları için gerçekten turizm seviyesinin artırılması ihtiyacından bahsettik. Bu çok önemli. Özellikle şimdi birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik koronavirüs gerekçesiyle getirdiği seyahat kısıtlamalarına atıfta bulunan Zelenskiy, "Erdoğan bağımsızlığımızı, egemenliğimizi destekliyor. Rusların Türkiye'ye turizmi kısıtlayacağını duydunuz. Bu onların işi. Ve bence tam tersine biz bunu artırmalı ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz" dedi.

Erdoğan'la 10 Nisan'da Türkiye'de yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Zelenskiy "Ukrayna ile Türkiye arasında bir dizi önemli belge imzalandı, ancak çok daha önemlisi Ukrayna egemenliğine desteği tescillendi" dedi.

Zelenskiy şöyle konuştu:

"Ama en önemlisi bugün, jeopolitik meseleden, Ukrayna'daki barış meselesinden ve ortaklarımızın desteğinden bahsedecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı geçici olarak işgal edilen topraklarımız ve Kırım konularında desteklemesi önemlidir. Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımıyor"

Rusya 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye olan uçuşları askıya almıştı. Moskova bu kararın Türkiye'nin Karadeniz'deki tutumundan bağımsız olduğunu belirtmişti.