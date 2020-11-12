Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Zelenskiy'in hafta başında koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in test sonucunu aldıktan sonra ilk olarak evine gittiğini ancak daha sonra tam olarak izole olmak ve virüsü yaymamak için hastaneye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hastanede koşulların daha iyi olduğunu belirten sözcü "Ciddi bir durum yok" dedi.

Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ukrayna Maliye Bakanı, Savunma Bakanı ve Zelenskiy'in baş danışmanının da koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.