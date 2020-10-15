Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanmaktadır" denildi.