ÜKD: Kayyum yerine atanan kayyumları tanımıyoruz

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına lişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, bilim emekçilerine iktidarın baskısına direnme çağrısı yapılırken, kayyum rektörleri istifaya çağrıldı.

"Kayyum yerine atanan kayyumları tanımıyoruz" başlıklı açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesinde iktidarın kendi belirlemiş olduğu bir kayyum rektör, görevinden alınarak yerine bir başka kayyum rektör ataması gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencileri, kitlesel bir eylemle Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs kapısında buluşarak kayyum rektör istemediklerini açıkça ortaya koymuşlardır.

Bu eylem sonrasında başlatılan göz korkutma kampanyasını, kampüs kapılarını kelepçelemeyi, gözaltları, ev baskınlarını ve AKP kanadından eylemcilere karşı yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Öğrencilerin ve rektörlük devir teslimini protesto eden Boğaziçi akademisyenlerinin tepkisinin hem haklı hem de meşru olduğunu belirtmek ve üniversiteye karşı böylesi bir baskının tepkisiz kalmayacağını unutturmamak istiyoruz.

Yeni kayyum rektör ataması hesapsız bir güç gösterisinden ibaret değildir. Üniversitelerin şirketleşmesi ve sermayeye eklemlenmesi için atılmış doğrudan bir adımdır. Yeni kayyum rektörün ilk açıklaması bu hedefi açıkça ortaya koymuştur. Yeni kayyum rektör “Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, ülkemizin dünyada ilk onda olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum” sözleriyle hem kendi patronluk geçmişini hem de iktidarın üniversitelere bakışını adeta özetlemiştir. “Sadece öğrencilerimizin değil, hocalarımızın da ürettikleri yeni bilgiyi ticarileştirecek ekosistemin geliştirilmesi, önümüzdeki dört yılda önem vereceğim bir konu olacaktır” sözleriyle de üniversitelerin ticarethanelere dönüştürülmesi hedefini gözler önüne sermiştir.

Üniversite Katılımcıları Derneği, AKP’nin üniversite içinde kadrolaşma eylemine seyirci kalmayacaktır. Üniversitelerin ticarethanelere dönüşmesini reddediyoruz. Tüm bilim emekçilerini ellerindeki tüm olanaklarla bu baskının karşısında direnmeye çağırıyoruz. Kayyum rektörleri ise bilimin ve üniversitenin onuruna daha fazla leke sürmemek adına istifaya çağırıyoruz.