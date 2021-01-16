Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uğuroğlu dün evinin önünde uğradığı ve kolundan yaralandığı saldırının ardından Emniyet'te verdiği ifadede saldırganların MHP'den geldiklerini söylediğini belirtmişti.

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Uğuroğlu saldırganların 'MHP'den geliyoruz' dediğini söyledi