Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Uğuroğlu dün evinin önünde uğradığı ve kolundan yaralandığı saldırının ardından Emniyet'te verdiği ifadede saldırganların MHP'den geldiklerini söylediğini belirtmişti.
Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.— Alican Uludağ (@alicanuludag) January 16, 2021