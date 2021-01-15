Uğuroğlu saldırganların 'MHP'den geliyoruz' dediğini söyledi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün evinin önünde uğradığı ve kolundan yaralandığı saldırının ardından Emniyet'te verdiği ifadede saldırganların MHP'den geldiklerini söylediğini belirtti.

Yeniçağ'ın haberine göre evinin önünde arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Uğuroğlu kolundan yaralandı. Saldırganların arabayı duayen gazetecinin üzerine sürdüğü de öğrenildi.

Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, "MHP'den geliyoruz. MHP'yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar" dediğini söyledi.

Emniyet yetkilileri, Uğuroğlu'nun evinin karşısındaki dükkandaki kamera görüntülerinden saldırganları tespit etti. Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran kişilerle Uğuroğlu'na saldıran kişilerin aynı şahıslar olduğu iddia ediliyor.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.