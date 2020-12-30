Uğur Şahin'in yeni varyant hakkında söyledikleri nasıl çarpıtıldı?

Yeni koronavirüs ve pandemi ülkemizde ve dünyada bir habercilik patlamasına yol açtı. Bunun bütünüyle olumlu olduğunu söylemekse mümkün değil.

Kaynak göstermeden yapılan haberler, bilim çevrelerinde farklı görüşler ortaya çıktığında bunların kaotik şekillerde sunulması, bilimsel şüphecilik ifade eden ya da araştırma ihtiyacını ortaya koyan açıklamaların felaket haberleri olarak sunulması...

Bugün yapılan bir örneğin üzerinde durmak ve bu bol klikli, boş içerikli haberciliği eleştirmek durumundayız.

Hindistan'da doğdu Türkiyeli oldu

Ülkemizde farklı internet yayınlarında ve basılı gazetelerin internet sitelerinde yer alan haberin kaynağı bir ajans. Yayınların ve ajansın adının bir önemi yok. Zira ajansın yaptığı haberdeki bilgiler aynı çarpıtmayla birkaç gün önce Hint basınında da çıkmış.

Habere göre BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin Almanya'da düzenlenen bir sanal basın toplantısında pandeminin gidişatı hakkında açıklama yapmış.

"Yurtdışı basınına yansıyan toplantı detaylarında," Şahin'in, "Yeni tip koronavirüsün 10 yıl boyunca bizimle olacak. Yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız" dediği söyleniyor. Ve yine Şahin'in virüsün İngiltere'de ortaya çıkan varyantı hakkında söyledikleri şu şekilde aktarılıyor:

"Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen varyantına yaklaşık 6 hafta içinde etkili olabilecek hale getirileceğini söyledi."

Öncelikle haberlerde anılan basın toplantısına ilişkin başka hiçbir detay yer almıyor. Tarih, katılanlar vs. yok. Üstelik aslına bakılırsa Uğur Şahin'in basına verdiği görüşler, yayınladığı video mesajlar var ama bir "sanal basın toplantısına" dair hiçbir ize rastlayamadık. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Uğur Şahin'in açıklama ve görüşlerine Türkçe basında sıkça rastladık.

Uğur Şahin'in yeni varyant ve aşı (aslında aşılar) hakkında söyledikleri de geçtiğimiz günlerde Türk basınında fazla fazla yer aldı. Şahin, virüsün geçirdiği mutasyonların aşıları etkisiz kılacak nitelikte olmadığını düşündüklerini söylüyordu ve bir görüşünü dile getiriyordu. Buna göre mRNA aşılarının en iyi tarafı olası modifikasyonların kolaylıkla yapılabilir olmasıydı. Şahin'e göre eğer mutasyonlar sonucu ortaya çıkan varyant karşısında aşılarının etkisiz kaldığını görürlerse, bu yeni genetik yapıya uygun yeni aşıyı üretmeleri en fazla 6 haftalarını alırdı.

'Mutasyon bizi etkilemez' demişti

Şahin, aşılarının yenilenmesi gerektiğini söylemedi, tersine sadece BioNTech aşısının değil, diğer aşıların da anılan mutasyonlar sonucu ortaya çıkan varyant üzerinde aynı şekilde etkili olacağını düşünüyordu.

6 haftaya ihtiyaçları olduğunu da söylemedi. mRNA teknolojisiyle üretilmiş aşılar üzerinde virüsün mutasyonu nedeniyle ihtiyaç duyulacak olası bir değişikliğin yapılmasının en fazla 6 hafta alacağını söyledi.

Tam da aşılamanın çeşitli ülkelerde başladığı, aşılar arasında daha doğrusu aşıları pazarlayan şirketler arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bir dönemde üstüste panik haberleri yapılması, niyetlerden bağımsız olarak kuşku uyandırıyor.

"Koronavirüs 10 yıl daha bizimle", "Yeni pandemiler geliyor", "İngiltere'deki mutasyon sonrasında aşılar etkisiz kalabilir"...

Hepsi birbirinden spekülatif, büyük bir kısmı dayanaksız ve bir kısmı açıkça yalan olan haber başlıkları sadece Türkiye'de değil, dünyada ana akım medyayı süslüyor.