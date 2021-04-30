Uğur Şahin'den patent hakkından feragat sorusuna yanıt: Öyle basit değil...

Dünya salgınla boğuşurken aşıda patentin kaldırılması talepleri de artıyor. Patent konusu batı ülkelerinde de tartışma konusu.

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin de aşıda patent hakkında ilişkin soruya yanıt verdi.

DW Türkçe'nin, "Doktor ve bilim insanısınız, büyük bir başarı sergilediniz. Bu sayede aynı zamanda artık dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyorsunuz. Peki siz, içinde yer aldığınız, pek çokları tarafından eleştirilen bu sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece refah düzeyi yüksek ülkelerin değil de herkesin aşıya erişimi için, patent ve lisansların kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Şahin, “İçinde bulunduğumuz durum, hayatın kendisi gibi aslında. Her şey kontrolünüz altında değil her şeyi etkileyemiyorsunuz” dedi.

Aşı üretmek için 30'u aşkın ortakla birlikte hareket ettiklerini, bu ağ olmasa 3 milyar doz aşı üretemeyeceklerini söyleyen Şahin, patent hakkından feragat etmenin öyle basit bir konu olmadığını, bu doğrultuda yapılan çağrıları ise “sonu düşünülmeden edilmiş sözler olarak gördüklerini” söyledi.

Afrika’da ya da Irak’taki aşının, Avrupa’da kullanılan aşı ile aynı kalitede, aynı nitelikte olması gerektiğini, bunun büyük önem taşıdığını söyleyen Şahin, “Bu nedenle gerçekten yetkin olan üreticilere özel lisanslar vermeyi değerlendiriyoruz” dedi.