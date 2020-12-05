Üfürükçü kadın 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları dikkat çekti.

Doğu Karadeniz’de 3 ailenin turşu buluşmasında çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını twitter hesabından paylaşan doktor, şahit olduğu vakaları Milliyet’e anlattı.

Bu olaylardan birinde bir üfürükçü kadın nedeniyle tam 136 kişinin salgına yakalandığı ifade edildi.

Doktorun karşılaştığı vaka hikayeleri şöyle:

Karadeniz’in küçük bir köyünde üç aile geçtiğimiz hafta, “Vaka sayıları yoğunlaştı, en doğalından turşumuzu kuralım da bağışıklığımız gelişsin” diye köydeki büyüklerinin yanına lahana ve fasulye turşusu yapmaya çıkmışlar.Evlerine geri döndüklerinde birinde semptomlar çıktı. Saha çalışması yaptık. 1-2 pozitif vaka derken, çalışmalarda vakaların kaynağı ve yayılımını bulduk. Temaslılar karantinaya alınıp test yapıldı. Bir turşu yüzünden üç aile ve bulaştırdıkları kişilerle birlikte 21 pozitif vaka çıktı.

Bir de 80 yaşında kör ve yatalak bir amcanın hastaneye kaldırılmasıyla ilginç bir vaka yaşandı. Yaşlı amca pozitif çıkınca herkes şaşırdı. Çünkü hiç evden çıkmamıştı ve yanına da kimse gitmemişti. Öğrendik ki amcanın durumu kötüye gidince köye üfürükçü şifacı yaşlı bir teyze çağırılıyor. O teyzenin yaklaşık 120 temaslısını tespit ettik. Bu kişilerden test sonuçları pozitif çıkanların temaslılarıyla birlikte toplamda 136 pozitif vaka çıktı. 3 farklı köyde pozitif vakalarla temaslı yaklaşık 280 kişiyi karantinaya almıştık. Okuyup, üfledikleri arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da vardı.