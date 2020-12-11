UEFA'nın ırkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor

Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint German ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık olayı soruşturması büyüyor.

Skor'dan Ali Güven’in aktardığına göre UEFA, ırkçılık tartışmasının yaşandığı sırada, ‘Çingene’ sözünü kullanan bir kişi yüzünden Başakşehir'e de soruşturma açtı.

Romanyalı gazeteci ortaya çıkardı, UEFA bu sözleri de soruşturmaya aldı

Saha kenarında tartışmaların yaşandığı anlardaki sözler Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu tarafından incelendi. Sözlerden bazıları gazeteci tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

Roşu, paylaşımında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un “Benim ülkemde Romanyalılar çingenedir. Ama ben çingene lafını kullanamam” dediğinin duyulduğunu iddia etti. Olayın, orta hakem Ovidiu Hategan’ın, futbolcular ile konuştuğu sırada yaşandığı gözleniyor. Ancak sözleri kimin kullandığı net olarak belli olmuyor.

UEFA’nın ‘çingene’ sözü nedeniyle Başakşehir’i ırkçılık soruşturmasına dahil ettiği öğrenildi. Bu durumda, bu sözü söyleyen kişinin ve kulübünün ceza alması da olası.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi de konuyla ilgili UEFA’nın Başakşehir’i de soruşturmaya dahil ettiğini doğruladı. UEFA, karşılaşma hakkında soruşturma başlatıldığını “UEFA, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasında Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolun içinde yeri yoktur” ifadeleriyle duyurmuştu.