UEFA'dan PSG-Başakşehir maçıyla ilgili karar

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Rumen hakemler Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin, Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

Söz konusu 11. maddenin içeriğinde, kişiye hakaret ve aşağılayıcı söz söyleme, rüşvet, yolsuzluk, sporun ruhuna aykırı hareket etme, UEFA organizasyonlarının değerini azaltıcı eylemde bulunma gibi gerekçeler bulunuyor.