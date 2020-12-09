UEFA'dan PSG-Başakşehir maçı hakkında açıklama: Soruşturma başlatıldı

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada, ‘Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok’ denildi.

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’in Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı sözler sarf etmesi nedeniyle turuncu-lacivertliler sahadan çekildi. UEFA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

UEFA’dan yapılan açıklama şöyle:

“UEFA, bu akşam Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananların tamamen farkındadır ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmıştır. Irkçılık ve ayrımcılığın her çeşidinin futbolda hiçbir yeri yoktur. Irkçılığa hayır”

'Yeni hakem' kararı

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt maça yarın kaldığı yerden devam edileceğini, farklı bir hakem ekibinin yönetiminde maça çıkılacağını aktardı.

Bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edecek maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.