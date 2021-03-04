UEFA'dan, Kızıl Yıldız'a 'ırkçılık' üzerine suç duyurusu

UEFA, Sırbistan'da Milan'a karşı oynanan maçta Kızıl Yıldız Belgrad'a (Crvena Zvezda) "ırkçı davranış" ve "saldırgan tezahüratları" gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.
Kızıl Yıldız, Avrupa Ligi sırasında Zlatan İbrahimoviç'e yöneltilen etnik hakaretten dolayı derhal özür dilemişti.
UEFA, Kızıl Yıldız'ı "ırkçı davranış, kışkırtıcı ve saldırgan tezahüratlar ve UEFA Oyuna Dönüş Protokolünü ihlal etmekle" suçladı.
Kızıl Yıldız ile AC Milan (2-2) arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 32. maçı 18 Şubat 2021'de Sırbistan'da oynanmıştı.