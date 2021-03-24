UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.
Beşiktaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, toplam borcun 3 milyar 716 milyon liraya ulaştığını duyurmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
UEFA'dan Beşiktaş kararı: Gelirin yüzde 15'ine el konulacak
UEFA, vadesi geçen borçları gerekçe göstererek Beşiktaş'ın Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma kararı aldı.
Haber Merkezi
UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.
Beşiktaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, toplam borcun 3 milyar 716 milyon liraya ulaştığını duyurmuştu.