UEFA'dan Beşiktaş kararı: Gelirin yüzde 15'ine el konulacak

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Beşiktaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, toplam borcun 3 milyar 716 milyon liraya ulaştığını duyurmuştu.