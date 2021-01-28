'Üçüncü ittifakı oluşturmak için görüşmeler yapıyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu, bunu milletvekili transferiyle değil bileklerinin gücüyle sağladıklarını belirten Erbakan, "Siyasette özellikle Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir zamandır. Bugünden yaptığınız değerlendirmelerin gelecekte çok fazla bir karşılığı olmayabilir. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak gereklidir. Bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza girebileceğimiz gibi aynı zamanda 3’üncü bir ittifakın omurgasını oluşturmak üzere de bir takım görüşmeler, değerlendirmeler, müzakereler yapıyoruz" dedi.

Bu iki seçenekten bir tanesini uygulayabilmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Erbakan, "Bu değerlendirmelerimizde en önemli mihenk taşı vatanımızın ve milletimizin selametidir, kurtuluşudur. Biz parti olarak bulunduğumuz noktada pek çok seçeneği değerlendirme pek çok alternatifi değerlendirme potansiyeline, imkanına sahibiz. Bundan dolayı inşallah önümüzdeki seçimlerin en etkin ve belirleyici partisi Yeniden Refah Partisi olacaktır" ifadesini kullandı.