Ücretsiz izne karşı direnen Migros işçileri Kod-29'la işten çıkarıldı

Gebze Çayırova’da Migros deposunda çalışan ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için Depo Liman Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nda (DGD-Sen) örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan işçiler "Kod 29" ile işten çıkarıldı.

SGK işten ayrılış kodlarına göre Kod 29, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak tanımlanıyor. Kod 29 pandemi sırasında yürürlülükte olan "işten çıkarma yasağı"nı geçersiz kılabiliyor.

İşten çıkarmaları dün Çayırova’daki direniş alanından duyuran DGD-Sen Genel Başkanı Murat Bostancı direniş alanında yaptığı açıklamada “52 gündür ücretsiz izne karşı direnişe devam eden arkadaşlarımız Kod 29 ile işten çıkarıldı. Mücadelemiz Kod 29’a karşı devam edecek” dedi.

Posta yoluyla öğrendiler

soL'a konuşan Bostancı, işçilerin posta yoluyla İş Kanunu'nun 25/II'den atıldığına dair tebligat gönderildiğini, sonradan SGK ve İŞKUR'dan da mesaj atıldığını aktardı. Direnişte olan tüm işçiler dün itibariyle işten atılırken Migros'la yapılan görüşmelerdense bir somut sonucun çıkmadığını belirten Bostancı, tüm işçilerin iş başı yapması taleplerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Direniş devam edecek

Bostancı hem Çayırova Migros Deposu önünde hem de Anadolu Grubu'nun Ümraniye'deki binasının önünde direnişlerini sürdüreceklerini belirtti. Kod 29'un iptali için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten DGD-Sen Genel Başkanı, hem Migros mağzalarında kasa kitleme eylemlerinin hem de Gebze ve Ümraniye'deki direnişlerinin süreceğini belirtirken sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dün Anadolu Grubu'nun Ümraniye'de bulunan binası önünde işçilerin 6 saat boyunca yoğun polis ablukasına maruz kaldıklarını aktaran Bostancı, bunun kendilerini yıldırmayacağını, iki yerde de direnişi sürdüreceklerini ekledi.

Dün Anadolu Grubu'nun önünde işçilerin maruz kaldığı abluka

Direnişimizin 52.günü.

Dün itibari ile bütün direnişçilerimiz #kod29'la iş hakları feshedildi.

Ücretsiz izinle işçileri mağdur etmekten vazgeçip bu sefer kod29 'dan atıyorlar!



Migros Direnişi kod29'u YENECEK!

İşçilerin birliği kod29'u YENECEK!#MigrosDirenişi pic.twitter.com/1smTY78vyR — DGD-SEN (@DGDSEN) February 25, 2021

Daha önce Migros depoda çalışan ve DGD-Sen’de örgütlenen işçilerden 3’ü kod 29 ile işten çıkarılmış 20’si ise ücretsiz izne gönderilmişti.