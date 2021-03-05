'Ücretsiz 1 milyon doz aşı' mahkemelik oluyor

Covid-19 aşısı satın alınan Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’e dava açacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Covid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını ileri sürdü. Belgelerinin kendisinde olduğunu belirtti.

Keymen sadece lojistik destek veriyorsa, firmaya neden 12 milyon dolar ödendiğini sorduklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası üzerine gözler, Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç'a çevrildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, aşının tamamının hazır ürün olarak getirilmediğini, istenen miktarda alabilmek için Türkiye’de dolum yaptıklarını, bunun için de 'yatırım' gerektiğini ifade etti.

Alagöz, vial (Dolum yapılan şişe) ve enjektör gibi masraflarının olduğunu, bunların siparişlerinin verildiğini belirterek, "1 milyon doz rakamı var ya, onun üzerinde ödedik” diye konuştu.

'Ben aldığım fiyatın üzerine kuruş koymam'

Alagöz, şöyle devam etti:

"(Masraf) 12 milyon doların üzerinde. Masrafım bedava geldiği söylenen aşılardan fazla. O vialleri, şırıngaları ben alıyorum ya, yatırımı yapıyorum ya, dolum tesislerine para ödeniyor ya… Onları kim ödüyor? Parayı nereden alacağım? Kazancım Sinovac’la yıllara dayalı distribütörlük anlaşmamla sınırlıdır. Bakın, ben aldığım fiyatın üzerine kuruş koymam. Dünyanın en uygun fiyatına alınan aşıda ciddi katkım var. Devletin bir kuruşunun cebime girmesini ar bilirim. Bu, göçük altındaki vatandaşın cebindeki parayı çalmaya benzer. Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor."

Alagöz, bu noktada CHP’li Murat Emir’e dava açacağını ifade ederek, aşının etkisinden ve bankaların kendisine kredi vermemesinden bahsetti. Alagöz, aşının doz fiyatının 10 dolar civarında olduğunu dile getirdi.

Bir doz aşı DMO'ya ne kadara fatura edildi?

CHP’li Burhanettin Bulut, “Ücretsiz gönderilen 1 milyona aşıya ilişkin açıklama yaptılar. Bedelsiz gelen 1 milyon aşıya karşılık 12 milyon dolar ödediklerini kabul ettiler. Türkiye'ye 10 milyonun üstünde aşı geldi. Son gelen aşılar likit halde. Bunun gümrük fatura tutarı 7 dolar. 7 dolara 1 dolar da flakonlama ücreti ilave ettiğinizde 8 dolara mal edilmiş görünüyor. İlk gelen aşılarda sadece Çin firmasının ismi var ama diğer aşılarda Keymen İlaç'ın adı var. Son parti aşılar Devlet Malzeme Ofisi’ne şayet ilk faturadaki gibi 12 dolara faturalandırılmış ise; bu 6 milyon aşıda yaklaşık 24 milyon dolar tutarında Çin firması dışındaki firmalara ödeme vardır. Yani 10 milyon doz aşıda 36 milyon dolarlık bir fark söz konusudur. Sağlık Bakanı bu iddialara bir an önce açıklık getirmelidir” demişti.

Ne olmuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğin gündeme getirmiş Sağlık Bakanı Koca'ya sormuştu.

Yapılan ilk Bilim kurulu Toplantısı'nın ardından yanıt veren Koca, "Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini ve ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle de fiyatı özellikle söylememiştim ama şunu ifade etmiştim: Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Keymen'in adı bir muhabirin çektiği fotoğrafla gün yüzüne çıkmıştı.