Ücretleri eksik ödenen işçiler vince çıktı

İstanbul Beşiktaş'taki Etiler'de yapılan Murat Beyaz İlkokulu inşaatında Zara Yapı bünyesinde çalışan inşaat işçileri aylardır ücretlerinin eksik yatırıldığını söyleyerek kule vince çıktı.
Eylem yapan işçiler tüm görüşmelere rağmen durumun düzeltilmediğini belirterek, eksik ödenen ücretlerinin ödenmesini talep etti.
Valiliğe bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, ana firma Alga İnşaat, kaymakamlık yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen işçiler sorunun çözülmediğini belirtiyor.
Ücret Haktır Gasp Edilemez— DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) March 2, 2021
İstanbul Etilerde yapılan Murat Beyaz ilkokulu inşaatında Zara Yapı bünyesinde Çalışan İnşaat İşçileri Aylardır Ücretlerinin Eksik Yatırıldığını Tüm Görüşmelere Rağmen Durumun Düzeltilmedigini Belirtip Kule Vince çıkarak eylem gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/l4M5VpHwe7