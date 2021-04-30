Uçmayı denedi, düşmeyi öğrendi: Boynukalın Twitter hesabını kilitledi

Ayasofya'nın eski baş imamı Mehmet Boynukalın Twitter hesabından girdiği "alkol polemiği"nde "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" diye yazdı. Tepkilerin ardından Boynukalın hesabını kilitledi.

Ayasofya'nın baş imamlığı sırasında sosyal medyadan şeriat çağrısı yapan ve çok sayıda mesajıyla tepkilerle karşılaşan Boynukalın bu kez sosyal medya hesabından alkollü içki yasağı ve ÖTV'lerle ilgili tartışmalara dahil oldu.

Twitter hesabından “Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor" diye yazan Boynukalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var.

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım."

Mehmet Boynukalın, tepki çeken sözlerinin ardından hesabını kilitledi.